Meteoroloji’den ‘Afrika’ uyarısı: Bu tarihlere dikkat edin… Etkisi daha sert olacak!

Afrika etkisini gün geçtikçe artırmaya devam ediyor. Bugün İstanbul’da termometreler 33 dereceleri görecek. İzmir'de ise 38 derecelere gelecek. Perşembe ve Cuma günü sıcaklığın İzmir’de 42-43 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Bugün ise Türkiye genelinde güneşli hava bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için yapılan tahminde yurt genelinde yağış beklenmiyor. Tüm illerde az bulutlu ve açık bir havanın olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Genellikle rüzgar, kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
TERMOMETRE 42 DERECEYİ GÖSTERECEK
Türkiye üzerinde kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Bugün İstanbul’da termometreler 33’ü gösterirken İzmir’de 38 derecelere çıkacak. Ancak asıl etkili sıcaklıkların Perşembe ve Cuma günü olacağı aktarılıyor. Öyle ki İzmir’de 42-43 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
ORMAN YANGINLARINA DİKKAT
Sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerin rekor seviyelerine ulaşmasından ötürü orman yangınları konusunda uzman isimler uyarıyor. Ayrıca saat 10.00 ile 16.00 arası kronik hastalığı olan bireylerinde dışarı çıkmaması konusunda uzmanlar ikazda bulunuyor.
Bölgelere göre bugün için hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C