Meteoroloji’den ‘Afrika’ uyarısı: Bu tarihlere dikkat edin… Etkisi daha sert olacak!

Afrika etkisini gün geçtikçe artırmaya devam ediyor. Bugün İstanbul’da termometreler 33 dereceleri görecek. İzmir'de ise 38 derecelere gelecek. Perşembe ve Cuma günü sıcaklığın İzmir’de 42-43 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Bugün ise Türkiye genelinde güneşli hava bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için yapılan tahminde yurt genelinde yağış beklenmiyor. Tüm illerde az bulutlu ve açık bir havanın olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Genellikle rüzgar, kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

TERMOMETRE 42 DERECEYİ GÖSTERECEK

Türkiye üzerinde kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Bugün İstanbul’da termometreler 33’ü gösterirken İzmir’de 38 derecelere çıkacak. Ancak asıl etkili sıcaklıkların Perşembe ve Cuma günü olacağı aktarılıyor. Öyle ki İzmir’de 42-43 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

ORMAN YANGINLARINA DİKKAT

Sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerin rekor seviyelerine ulaşmasından ötürü orman yangınları konusunda uzman isimler uyarıyor. Ayrıca saat 10.00 ile 16.00 arası kronik hastalığı olan bireylerinde dışarı çıkmaması konusunda uzmanlar ikazda bulunuyor.

Bölgelere göre bugün için hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C