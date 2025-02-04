Meteoroloji'den Akdeniz için uyarı! Çok kuvvetli olacak

Kaynak: AA
Meteoroloji'den Akdeniz için uyarı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına beklendiğini açıklayarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması tavsiyesinde bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, akşam saatlerinden itibaren doğusunda yer yer 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Perşembe günü öğle saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında esecek fırtınanın cuma günü gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın batıda yarın öğle saatlerinden sonra, doğuda perşembe günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, batısında yer yer 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Cuma günü sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusunda, gece saatlerinde batısında etkisini kaybetmesi tahmin edilen fırtına için ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye ediliyor.

Son Haberler
Cemil Tugay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘İzmir’ cevabı
Cemil Tugay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘İzmir’ cevabı
Almanya'da Başbakan adayı Merz, protesto gösterilerinin ardından geri adım attı
Almanya'da Başbakan adayı Merz, protesto gösterilerinin ardından geri adım attı
Bilecik’te silahlı saldırı: 1 ölü ve 1 yaralı var
Bilecik’te silahlı saldırı: 1 ölü ve 1 yaralı var
İstanbul'da kar yağışı hareketliliği! Uçuşlarda iptal ya da değişiklik olacak mı?
İstanbul'da kar yağışı hareketliliği! Uçuşlarda iptal ya da değişiklik olacak mı?
Camide görevliyi döverek hastanelik eden boksör adliyeye sevk edildi
Camide görevliyi döverek hastanelik eden boksör adliyeye sevk edildi