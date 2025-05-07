Meteorolojiden Ankara için kritik uyarı

Kaynak: AA
Meteorolojiden Ankara için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiye göre, Ankara çevrelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ankara çevrelerinde akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, Ankara çevresinde bugün akşama kadar yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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