Meteorolojiden Bayburt için meteorolojik uyarı

Kaynak: İHA
Meteorolojiden Bayburt için meteorolojik uyarı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış ve rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış ve rüzgar bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan uyarıda, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Bayburt ve çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/saat) şekilde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Son Haberler
Doğu Karadeniz’in zirveleri karı gördü
Doğu Karadeniz’in zirveleri karı gördü
CHP lideri Özgür Özel yeniden genel başkan
CHP lideri Özgür Özel yeniden genel başkan
Doğasever öğrenciler zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu
Doğasever öğrenciler zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu
Galatasaray ile Konyaspor arasında 49. randevu
Galatasaray ile Konyaspor arasında 49. randevu
Arı kovanları sel suları ve heyelanla telef oldu
Arı kovanları sel suları ve heyelanla telef oldu