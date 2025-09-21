Meteorolojiden Bayburt için meteorolojik uyarı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış ve rüzgar bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan uyarıda, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Bayburt ve çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/saat) şekilde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.