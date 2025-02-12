Meteoroloji'den bazı illere çığ uyarısı!

Kaynak: İHA
Meteoroloji'den bazı illere çığ uyarısı!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Erzincan ve çevresi için uyarılarda bulundu. Kentlerde don, buzlanma ve çığ tehlikelerine karşı dikkatli olması söylendi.

Uzmanlar bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum ve çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin edildiğini belirterek, "Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi, hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyretmesi ve rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor" dediler.

Bölge için buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısı yapılarak şöyle denildi: "Bölgemizde dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yine bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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