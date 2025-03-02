Meteoroloji’den Bodrum-Marmaris için fırtına uyarısı! Balıkçılar ve denizciler dikkat!

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Bodrum ve Marmaris arasında yer alan kıyı şeridi için fırtına uyarısı yapıldı. Pazartesi akşamı başlayacak olan fırtınanın, Bodrum-Marmaris hattında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 4 Mart Salı günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Balıkçılar ve denizciler başta olmak üzere, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Ege Denizi için önemli fırtına uyarısı!