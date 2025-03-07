Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı

Kaynak: İHA
Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı

Erzurum ve çevresinde sıcaklıklar artmaya başladı. Uzmanlar buzlanma, don ve çığ uyarısında bulundu.

Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısı yapılarak, "Bölgemizde dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yine bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı

Son Haberler
Kayserispor ile Başakşehir 32. randevuda
Kayserispor ile Başakşehir 32. randevuda
Mimar Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu! Müge Anlı canlı yayında duyurdu
Mimar Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu! Müge Anlı canlı yayında duyurdu
Sanatı geleceğe taşıyan teknoloji! Yapay zeka ve kayıp eserler
Sanatı geleceğe taşıyan teknoloji! Yapay zeka ve kayıp eserler
Fenerbahçe’nin yenilgisi Avrupa’da büyük ses getirdi: ‘Tarihi zafer’ olarak nitelediler
Fenerbahçe’nin yenilgisi Avrupa’da büyük ses getirdi: ‘Tarihi zafer’ olarak nitelediler
Esra Ezmeci’yi şoke eden Ramazan sorusu! Hatlar karıştı
Esra Ezmeci’yi şoke eden Ramazan sorusu! Hatlar karıştı