Meteoroloji'den çığ uyarısı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Meteoroloji'den çığ uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü , bölgede havanın parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Erzincan çevresinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildiğini açıkladı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü , bölgede havanın parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Erzincan çevresinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildiğini açıkladı.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Uzmanlar çığ tehlikesi uyarısında bulunarak "Bölgemiz genelinde yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dediler.

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