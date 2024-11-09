Meteoroloji'den çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı (09 Kasım 2024)

Hafta sonu dışarı çıkma planı yapanlar, meteoroloji hadiselerini merak ediyor. Cumartesi günü için Marmara Bölgesi’nin kuzey kesimleri için fırtına, sis ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.

PLAN YAPANLAR DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM), son hava tahmin verisini paylaştı. Yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağış uyarısı yapılırken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor. Kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi de bekleniyor.

MARMARA’DA SICAKLIKLAR 2 İLA 4 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklıklarının, Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı da belirtildi. Genellikle rüzgar kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bölgelere göre hava durumu ise şu şekilde;

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülecek.

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.