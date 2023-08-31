Meteoroloji’den çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji, Marmara'nın kuzeydoğu kesimi için kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısı yaptı. Yağışın İstanbul'da, Kocaeli ve Sakarya çevresinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji’den çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Marmara'nın kuzey kesiminde kuvvetli gök gürültülü yağış olacağı bilgisi paylaşıldı. Yağışın etkileyeceği iller İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevresi olarak kaydedildi.

istanbulyagmur.jpgSAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un boğaz kesimi ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yerel kuvvetli olacak.

Kuvvetli yağışlar İstanbul'da öğle saatlerinde, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise öğleden sonra etkisini kaybedecek.

Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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