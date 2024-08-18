Meteoroloji'den 'dışarı çıkmayın' uyarısı: Yarın başlıyor. Sıcaklıklar birden artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Ağustos için yayımladığı hava durumu raporunda, doğu bölgelerde sağanak yağış uyarısı yaparken, yarın için Marmara dahil birçok bölge için sıcaklık artışı alarmı verdi.

Rapora göre Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle yarından itibaren Marmara Bölgesi ve ülke genelinde sıcaklıkların 3 ila 8 derece arasında artacağı tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Yurdun doğusunda parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken, öğleden sonra Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van’ın kuzey ile doğu kesimlerinde yerel sağanak yağışlar görülecek. Güneydoğu bölgelerinde ise toz taşınımı olacağı öngörülüyor.

Hava Sıcaklıkları: İç bölgelerde 2 ila 4 derece artış gösterecek olan sıcaklıklar, Akdeniz ve Ege kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden esmesi beklenen rüzgar, zamanla Akdeniz kıyıları ve güneydoğu bölgelerinde güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi: Havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. İstanbul’da sıcaklık 31°C, Edirne’de ise 36°C olacak.

Ege Bölgesi: Az bulutlu ve açık bir gün öngörülüyor. İzmir’de sıcaklık 35°C, Manisa’da ise 39°C’ye kadar çıkacak.

Akdeniz Bölgesi: Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerde yer yer parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Antalya’da sıcaklık 36°C, Adana’da ise 37°C olacak.

İç Anadolu Bölgesi: Hava açık ve az bulutlu. Ankara’da sıcaklık 31°C, Konya’da ise 33°C olacak.

Batı Karadeniz Bölgesi: Az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Bolu’da sıcaklık 32°C, Zonguldak’ta ise 27°C olarak ölçülecek.

Orta ve Doğu Karadeniz: Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinde ise yer yer parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Trabzon’da sıcaklık 29°C olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van’da sağanak yağışlı bir gün bekleniyor. Erzurum’da sıcaklık 28°C olacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve yer yer parçalı bulutlu bir gün geçirecek. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Şanlıurfa’da sıcaklık 40°C olacak.

8 DERECE BİRDEN ARTACAK

Pazartesi Günü: Sıcaklıkların Pazartesi gününden itibaren özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde artması bekleniyor. Hafta boyunca kıyı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece, iç kesimlerde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek.

BEKLENEN SICAKLIKLAR LİSTESİ

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Ankara'da sıcaklıklar 29-37 derece arasında değişecek. İstanbul’da 31-33 derece, İzmir’de ise 33-36 derece aralığında sıcaklıklar bekleniyor. Konya'da 28-36 derece, Antalya’da 33-39 derece, Adana’da 35-37 derece sıcaklıklar görülecek. Kocaeli'de 32-35 derece, Bolu’da 30-33 derece, Samsun’da 30-32 derece, Trabzon’da ise 28-30 derece arasında değişen sıcaklıklar öngörülüyor. Tokat'ta ise sıcaklıklar 30-40 derece arasında seyredecek. Erzurum’da 28-33 derece, Diyarbakır’da ise 38-42 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Hatay'da ise sıcaklıklar 33-36 derece aralığında olacak.

MGM'DEN 'DIŞARI ÇIKMAYIN' UYARISI

Yüksek seyreden bu sıcaklıklar sebebiyle, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dışarıda bulunmamaları yönünde önemli uyarılar yapıldı. Gölgelik alanlarda kalınması ve bol sıvı tüketilmesi tavsiye ediliyor.