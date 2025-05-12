Meteorolojiden Doğu’da 17 il için sağanak alarmı: Sel ve yıldırım tehlikesi! (12 Mayıs 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Meteorolojiden Doğu’da 17 il için sağanak alarmı: Sel ve yıldırım tehlikesi! (12 Mayıs 2025)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, yarın doğu illerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, yarın ilk saatlerden itibaren Malatya, Elazığ, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır, Hakkari, Şırnak ve Van'ın güneyi ile Diyarbakır, Siirt ve Batman'da aralıklı, yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

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Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteoroloji peş peşe uyardı: Çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor (12 Mayıs 2025)Meteoroloji peş peşe uyardı: Çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor (12 Mayıs 2025)

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