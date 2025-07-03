Meteoroloji'den Erzincan için uyarı!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Ardahan, Bayburt ve çevreleri aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Erzurum'un kuzey kesimleri ile Ardahan ve çevresinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

"Kuvvetli rüzgar uyarısı"

Rüzgarın, Erzincan'ın batı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.