Meteorolojiden Erzurum için kritik uyarı: Buzlanma, don ve çığ riski (9 Mart 2025)

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevresi için buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısı yaptı.

Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak, rüzgar ise kuzey ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Uzmanlar, buzlanma, don ve çığ tehlikesi konusunda vatandaşları uyararak, yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olunmasını önerdi.

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