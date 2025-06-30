Meteorolojiden Erzurum'a uyarı!

Kaynak: İHA
Meteorolojiden Erzurum'a uyarı!

Meteoroloji Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevresi için yağış uyarısında bulundu.

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Erzincan, Bayburt, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında seyretmesi, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Erzincan ve çevresinde zaman zaman kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları kuvvetli yağış uyarısında bulunarak, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yağışların bölgemiz genelinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın, Erzincan ve çevresinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteorolojiden Erzurum'a uyarı!

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