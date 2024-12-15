Meteoroloji'den Eskişehir için kuvvetli yağış uyarısı (15 Aralık 2024)

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Bursa'dan başlayacak yağışların öğle saatlerinden itibaren bölge geneline yayılması ve yer yer kuvvetli geçmesi, geceden itibarense Eskişehir ve Kütahya'nın doğu kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor.

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Rüzgarın ise Eskişehir ve Bilecik'te güney ve güneydoğu yönlerden hafif ve orta, Bursa ve Kütahya'da güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli şekilde, gece saatlerinde de bölge genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE MEYDANA GELEBİLECEK OLUMSUZLUKLARA DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre; 15 Aralık 2024 Pazar günü beklenen yağmur ve sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Bursa ve Bilecik çevreleri ile Eskişehir'in ve Kütahya'nın kuzey kesimlerindeki Mihalıççık, Sarıcakaya, Mihalgazi, İnönü, Tepebaşı'nın yüksekleri, Domaniç, Tavşanlı ve Simav'da yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların akşam geç saatlerden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda ise meteoroloji tarafından uyarı yapıldı.

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Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 9 derece ile Mihalıççık ilçesinde olacağı değerlendiriliyor.

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