Meteoroloji’den Eskişehir’e acil uyarı: Fırtına geliyor! Hangi ilçeler risk altında? (11 Mayıs 2025)

Düzenleme: Kaynak: İHA
Meteoroloji’den Eskişehir’e acil uyarı: Fırtına geliyor! Hangi ilçeler risk altında? (11 Mayıs 2025)

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir için kuvvetli rüzgâr uyarısında bulundu.

Eskişehir Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, akşam saatlerinden itibaren il genelinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgâr esecek.

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Uyarıda, ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olması gerektiği vurgulandı.

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Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken, en yüksek sıcaklığın Mihalgazi ilçesinde 25 derece olacağı tahmin ediliyor.

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