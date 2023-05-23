Meteoroloji'den Etna Yanardağ açıklaması: Türkiye'yi etkileyecek mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İtalya'daki Etna Yanardağı'ndan kaynaklı kül bulutlarının Türkiye'yi etkilemesinin beklenmediğini bildirdi.

Meteoroloji'den Etna Yanardağ açıklaması: Türkiye'yi etkileyecek mi?

AA'nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Avrupa'nın en aktif yanardağı olan İtalya'daki Etna Yanardağı'nın 21-22 Mayıs'ta yeniden faaliyete geçtiği kaydedildi.

Son yapılan HYSPLIT Tahmin Modeli ileri yörünge analizlerine göre, Etna kaynaklı kül bulutlarının Yunanistan'ın güneyinden geçerek deniz üzerinden doğuya doğru hareket etmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, "Etna kaynaklı kül bulutlarının ülkemizi etkilemesi beklenmiyor. Genel Müdürlüğümüzce kül bulutlarının hareketi, 7/24 esasına göre takip edilmektedir." bilgisine yer verildi.

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