Meteorolojiden hafta boyu sürecek uyarısı. Çıkarken şemsiyenizi unutmayın

Meteorolojiden hafta boyu sürecek uyarısı. Çıkarken şemsiyenizi unutmayın
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Meteoroloji saat vererek bu hafta nerelerde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Özellikle bazı illere dikkat çekerek dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.

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Meteorolojiden hafta boyu sürecek uyarısı. Çıkarken şemsiyenizi unutmayın 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın kuzey ve doğusu, Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

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Meteorolojiden hafta boyu sürecek uyarısı. Çıkarken şemsiyenizi unutmayın 2

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli ve Ordu çevreleri ile İstanbul’un Avrupa yakasının Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava Sıcaklığı: Doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacak, batı bölgelerde ise mevsim normallerinde seyredecek.

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Meteorolojiden hafta boyu sürecek uyarısı. Çıkarken şemsiyenizi unutmayın 3

Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli ve İstanbul’un Avrupa yakasının Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde ise çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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Meteorolojiden hafta boyu sürecek uyarısı. Çıkarken şemsiyenizi unutmayın 4

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir ve Çanakkale dışında kalan yerlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Edirne: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İstanbul: 26°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Avrupa yakası kıyı kesimlerinde kuvvetli.

Kırklareli: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kıyı kesimlerde kuvvetli.

Kocaeli: 26°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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Meteorolojiden hafta boyu sürecek uyarısı. Çıkarken şemsiyenizi unutmayın 5

EGE BÖLGESİ:

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunda yer yer çok bulutlu geçecek.

Afyonkarahisar: 25°C, parçalı, yer yer çok bulutlu.

İzmir: 29°C, parçalı ve az bulutlu.

Manisa: 30°C, parçalı ve az bulutlu.

Muğla: 30°C, parçalı ve az bulutlu.

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Meteorolojiden hafta boyu sürecek uyarısı. Çıkarken şemsiyenizi unutmayın 6

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana °C, 28°C, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya: °C, 30°C, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hatay: °C, 28°C, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteorolojiden hafta boyu sürecek uyarısı. Çıkarken şemsiyenizi unutmayın 7

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara: °C, 25°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Eskişehir: °C, 26°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

Konya: °C, 25°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

Yozgat: °C, 20°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

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Meteorolojiden hafta boyu sürecek uyarısı. Çıkarken şemsiyenizi unutmayın 8

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu: °C, 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Düzce: °C, 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteorolojiden hafta boyu sürecek uyarısı. Çıkarken şemsiyenizi unutmayın 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Amasya °C, 26°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Artvin °C, 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun °C, 26°C, Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Trabzon °C, 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteorolojiden hafta boyu sürecek uyarısı. Çıkarken şemsiyenizi unutmayın 10

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Erzurum °C, 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kars °C, 16°C, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Malatya °C, 27°C, Parçalı ve çok bulutlu

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Meteorolojiden hafta boyu sürecek uyarısı. Çıkarken şemsiyenizi unutmayın 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır °C, 27°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Gaziantep °C, 30°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

Siirt °C, 25°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Şanlıurfa °C, 29°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

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