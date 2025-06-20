Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: O illerde kuvvetli sağanak görülecek! Bir taraf kavrulacak, bir taraf da serinleyecek!

Bugün ülke genelinde herhangi bir yağış beklenmiyor. Ancak Afrika kökenli sıcak havanın etkisini iyice hissettirmesi bekleniyor. Meteoroloji özellikle hafta sonu için 5-6 derecelik bir sıcaklık düşüşü olacağını belirtirken bazı illerde yarından itibaren sağanak yağışlar olacak.
BUGÜN ÜLKE GENELİNDE YAĞIŞ YOK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için gerçekleştirilen tahminlerde ülkemiz geneli için herhangi bir yağış beklenmiyor. Doğ Anadolu'nun doğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgarın eseceği tahmin ediliyor.
HAFTA SONUNA DİKKAT
Afrika üzerinden gelen yeni sıcak hava dalgası bugünden itibaren etkisini iyice hissettirecek. Sıcaklıklar 40 dereceleri aşacağı aktarılırken İstanbul’da da termometreler 30 dereceleri gösterecek. Ancak hafta sonu Balkanlar üzerinden gelecek serin hava birazda olsa sıcaklıklarda düşüşe neden olacak. Bazı illerde de hafta sonu sağanak geçişleri olacak.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 35°C
Parçalı az bulutlu
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
KARS °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık