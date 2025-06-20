Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: O illerde kuvvetli sağanak görülecek! Bir taraf kavrulacak, bir taraf da serinleyecek!

Bugün ülke genelinde herhangi bir yağış beklenmiyor. Ancak Afrika kökenli sıcak havanın etkisini iyice hissettirmesi bekleniyor. Meteoroloji özellikle hafta sonu için 5-6 derecelik bir sıcaklık düşüşü olacağını belirtirken bazı illerde yarından itibaren sağanak yağışlar olacak.

BUGÜN ÜLKE GENELİNDE YAĞIŞ YOK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için gerçekleştirilen tahminlerde ülkemiz geneli için herhangi bir yağış beklenmiyor. Doğ Anadolu'nun doğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgarın eseceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONUNA DİKKAT

Afrika üzerinden gelen yeni sıcak hava dalgası bugünden itibaren etkisini iyice hissettirecek. Sıcaklıklar 40 dereceleri aşacağı aktarılırken İstanbul’da da termometreler 30 dereceleri gösterecek. Ancak hafta sonu Balkanlar üzerinden gelecek serin hava birazda olsa sıcaklıklarda düşüşe neden olacak. Bazı illerde de hafta sonu sağanak geçişleri olacak.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 35°C

Parçalı az bulutlu

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık