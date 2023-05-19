Meteorolojiden hortum ve yıldırım uyarısı. Sokağa çıkacaklar 2 kere düşünsün

Meteoroloji bölge bölge, il il sayıp, sel, su baskını, dolu, yıldırım ve hortum uyarısı yapıp dikkatli olunup önlem alınmasını İstedi.

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Meteorolojiden hortum ve yıldırım uyarısı. Sokağa çıkacaklar 2 kere düşünsün 1

Meteoroloji'nin bugün için son dakika değerlendirmeleri ile belli oldu. Ülkemiz genelinin modüllü ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç), Doğu Anadolu’nun doğusu ile Siirt etraflarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği kestirim ediliyor.

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Meteorolojiden hortum ve yıldırım uyarısı. Sokağa çıkacaklar 2 kere düşünsün 2

Yağışların: Batı ve Orta Karadeniz’in iç bölümleri, Ankara, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çankırı, Sinop ve Samsun etrafları ile Antalya’nın iç, Isparta ve Burdur’un güney bölümlerinde mahallî olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği iddia ediliyor.

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Meteorolojiden hortum ve yıldırım uyarısı. Sokağa çıkacaklar 2 kere düşünsün 3

Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesitleri, Ankara, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çankırı, Sinop ve Samsun etrafları ile Antalya’nın iç, Isparta ve Burdur’un güney kısımlarında lokal olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, lokal dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar üzere aksiliklere karşı dikkatli ve önlemli olunması gerekmektedir.

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Meteorolojiden hortum ve yıldırım uyarısı. Sokağa çıkacaklar 2 kere düşünsün 4

Rüzgarın Trakya’da kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı istikametlerden, Doğu Karadeniz’in iç bölümleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı taraflardan kuvvetli ve kısa müddetli fırtına formunda (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek aksiliklere karşı dikkatli ve önlemli olunmalıdır.

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Meteorolojiden hortum ve yıldırım uyarısı. Sokağa çıkacaklar 2 kere düşünsün 5

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Trakya’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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Meteorolojiden hortum ve yıldırım uyarısı. Sokağa çıkacaklar 2 kere düşünsün 6

BURSA 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteorolojiden hortum ve yıldırım uyarısı. Sokağa çıkacaklar 2 kere düşünsün 7

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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Meteorolojiden hortum ve yıldırım uyarısı. Sokağa çıkacaklar 2 kere düşünsün 8

A.KARAHİSAR 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Meteorolojiden hortum ve yıldırım uyarısı. Sokağa çıkacaklar 2 kere düşünsün 9

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya’nın iç, Isparta ve Burdur’un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteorolojiden hortum ve yıldırım uyarısı. Sokağa çıkacaklar 2 kere düşünsün 10

ADANA 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteorolojiden hortum ve yıldırım uyarısı. Sokağa çıkacaklar 2 kere düşünsün 11

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteorolojiden hortum ve yıldırım uyarısı. Sokağa çıkacaklar 2 kere düşünsün 12

Ankara 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteorolojiden hortum ve yıldırım uyarısı. Sokağa çıkacaklar 2 kere düşünsün 13

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimleri ile Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteorolojiden hortum ve yıldırım uyarısı. Sokağa çıkacaklar 2 kere düşünsün 14

BOLU 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 12°C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 12°C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteorolojiden hortum ve yıldırım uyarısı. Sokağa çıkacaklar 2 kere düşünsün 15

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Gümüşhane ve Bayburt dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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Meteorolojiden hortum ve yıldırım uyarısı. Sokağa çıkacaklar 2 kere düşünsün 16

AMASYA 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteorolojiden hortum ve yıldırım uyarısı. Sokağa çıkacaklar 2 kere düşünsün 17

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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Meteorolojiden hortum ve yıldırım uyarısı. Sokağa çıkacaklar 2 kere düşünsün 18

ERZURUM 7°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

IĞDIR 14°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteorolojiden hortum ve yıldırım uyarısı. Sokağa çıkacaklar 2 kere düşünsün 19

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteorolojiden hortum ve yıldırım uyarısı. Sokağa çıkacaklar 2 kere düşünsün 20

DİYARBAKIR 14°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 20°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 16°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlucak

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Meteorolojiden hortum ve yıldırım uyarısı. Sokağa çıkacaklar 2 kere düşünsün 21
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Meteorolojiden hortum ve yıldırım uyarısı. Sokağa çıkacaklar 2 kere düşünsün 22
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