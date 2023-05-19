Meteorolojiden hortum ve yıldırım uyarısı. Sokağa çıkacaklar 2 kere düşünsün

AMASYA 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı