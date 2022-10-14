﻿Meteoroloji'den iki bölge için fırtına uyarısı

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Batı Karadeniz’de rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kuzey Ege’de ise rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtına, pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.