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Meteoroloji'den iki bölge için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de akşam saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 01:38
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Meteoroloji'den iki bölge için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den iki bölge için fırtına uyarısı
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Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Batı Karadeniz’de rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege’de ise rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına, pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

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