Meteoroloji’den İstanbul dahil 41 il için kritik uyarı! Alarm verildi (7 Eylül 2024 hava durumu)

Meteoroloji’den İstanbul dahil 41 il için kritik uyarı! Alarm verildi (7 Eylül 2024 hava durumu)
Kaynak: Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Eylül hava durumu raporuna göre, İstanbul başta olmak üzere 41 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 4 gün boyunca etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den İstanbul dahil 41 il için kritik uyarı! Alarm verildi (7 Eylül 2024 hava durumu) 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin kuzey ve iç bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı bölgeleri, Osmaniye, Çankırı, Hatay kıyıları, Ankara'nın kuzey kısımları ile Doğu Akdeniz'in Toros Dağları'na bakan kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor. Özellikle Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların zaman zaman kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den İstanbul dahil 41 il için kritik uyarı! Alarm verildi (7 Eylül 2024 hava durumu) 2

Hava Sıcaklığı: Ülke genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor ve sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde ise güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Uyarılar: Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz koşullara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteoroloji’den İstanbul dahil 41 il için kritik uyarı! Alarm verildi (7 Eylül 2024 hava durumu) 3

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 30°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 21°C, 29°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 18°C, 28°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 29°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji’den İstanbul dahil 41 il için kritik uyarı! Alarm verildi (7 Eylül 2024 hava durumu) 4

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 13°C, 29°C
Az bulutlu

İZMİR 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji’den İstanbul dahil 41 il için kritik uyarı! Alarm verildi (7 Eylül 2024 hava durumu) 5

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 36°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 28°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 33°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji’den İstanbul dahil 41 il için kritik uyarı! Alarm verildi (7 Eylül 2024 hava durumu) 6

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey kesimlerinin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 29°C
öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 18°C, 30°C
Az bulutlu

YOZGAT 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji’den İstanbul dahil 41 il için kritik uyarı! Alarm verildi (7 Eylül 2024 hava durumu) 7

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 28°C
öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C, 30°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 21°C, 30°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 26°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji’den İstanbul dahil 41 il için kritik uyarı! Alarm verildi (7 Eylül 2024 hava durumu) 8

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 17°C, 32°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 29°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 27°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji’den İstanbul dahil 41 il için kritik uyarı! Alarm verildi (7 Eylül 2024 hava durumu) 9

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 10°C, 23°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 8°C, 22°C
Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 18°C, 32°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji’den İstanbul dahil 41 il için kritik uyarı! Alarm verildi (7 Eylül 2024 hava durumu) 10

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji’den İstanbul dahil 41 il için kritik uyarı! Alarm verildi (7 Eylül 2024 hava durumu) 11
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