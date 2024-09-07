Meteoroloji’den İstanbul dahil 41 il için kritik uyarı! Alarm verildi (7 Eylül 2024 hava durumu)

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 10°C, 23°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 8°C, 22°C
Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 18°C, 32°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu