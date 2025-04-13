Meteorolojiden iyi ve kötü haber! Kimi yere kar kimi yere bahar (13 Nisan 2025)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre 13 Nisan 2025'te yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu (Konya ve Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Giresun, Trabzon, Antalya'nın doğu ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevreleri ve Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Kastamonu'nun kuzeyi, Bartın, Karabük ve Sinop illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor.

ZİRAİ DON UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının batı bölgelerimizden başlamak üzere artması bekleniyor.

Rüzgar ise genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğusu, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri ile Osmaniye'nin doğu ilçelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Çok bulutlu doğu kesimleri sağanak yağışlı

BURDUR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Eskişehir ve Konya hariç) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışlarının Kastamonu'nun kuzeyi, Bartın, Karabük ve Sinop illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BOLU °C, 6°C

Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı

KARABÜK °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Kar yağışlarının yükseklerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SİNOP °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Kar yağışlarının yükseklerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ZONGULDAK °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Giresun Trabzon çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

RİZE °C, 11°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 5°C

Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C

Çok bulutlu akşam saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmurlu

VAN °C, 3°C

Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

MARDİN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu