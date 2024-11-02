Meteoroloji'den kar, sağanak, fırtına ve sis uyarısı! Sıcaklıklar 9 derece birden düşecek (2 Kasım 2024)

Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlerde ülkemizin büyük bir bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazar günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta başından itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde 5 ila 9 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceği bekleniyor.

9 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Rusya üzerinden mini bir soğuk hava kütlesi Türkiye’ye doğru geliyor. Pazar günü hava kütlesinin gelmesi bekleniyor. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, ülkemizin büyük bir bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazar günü kuzeybati kesimlerden başlayarak hafta başından itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde 5 ila 9 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor.

ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA

Pazar gününden itibaren etkisini gösterecek olan soğuk havayla birlikte; Pazar günü Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda yağış olacağı bekleniyor. Yağışların; Pazar günü Rize ve Artvin'in kuzeyi, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Van çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı aktarıldı. Yüksek kesimlerde yağışların karlakarışık yağmur şeklinde yağması bekleniyor. Pazar günü rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Meteoroloji, kuvvetli yağış ve fırtına ile tarımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı uyarıda bulundu.

????Meteorolojik Değerlendirme

Hava Sıcaklıkları Hissedilir Derecede Azalacak! pic.twitter.com/B8Hv0gHoXt — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 1, 2024

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün meteorolojinin verilerinde, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Zonguldak, Bartın, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Sakarya ve Düzce'nin kuzey kesimleri, Hatay'ın güney kesimleri, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ve Diyarbakır'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi. Kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SICAKLIKLARDA CİDDİ DÜŞÜŞ YAŞANACAK

Önümüzdeki hafta başından itibaren bazı illerimizde gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde;

Ankara: 0/11

Kayseri: -2/12

İstanbul: 11/15

İzmir: 9/19

Antalya: 18/26

Bolu: -1/10

Samsun: 8/15

Trabzon: 10/12

Bursa: 4 / 16

Erzurum: -3/8

Eskişehir: -2/ 13

Diyarbakır: 7/19

Konya: 2/13