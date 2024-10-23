Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! Son hava tahminleri... (23 Ekim 2024)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM) 5 günlük hava tahminini güncelledi. MGM verilerine göre ülke genelinde güneşli hava görülürken, Doğu Karadeniz kıyılarında yağış geçişleri olacağı belirtildi. Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Geçtiğimiz hafta Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası sıcaklıkları ciddi derecede düşürmüştü. Hatta kışlıkları bile çıkartmıştı. Ancak yeni haftada hava sıcaklıklar mevsim normallerine gelmeye başladı. 1-3 derece sıcaklık artışı ile sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis görülmesi bekleniyor.

KAR YAĞIŞI OLACAK MI?

Dün Trabzon ve Rize gibi yüksek kesimlerini de yoğun kar yağışı görüldü. Bugün ise MGM verilerinde Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yağmur geçişleri görülecek. Ayrıca Hakkari'de kar yağışı konusunda uyarıda bulunuldu. Diğer bölgelerde ise güneşli ve az bulutlu hava hakim olacak. Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü Doğu Karadeniz’de yer yer yağış geçişleri görülecek. Fakat yağışların yüksek kesimlerde kar yağışı olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Ayrıca son tahminde sıcaklıkların ülke genelinde 1-3 derece arasında bir artış yaşanacağı belirtildi.

29 EKİM’DE HAVA NASIL OLACAK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hava durumu da merak ediliyor. MGM’nin tahminine göre, o gün ülkenin tamamında yağış görülmeyecek. Güneşli havanın hakim olacağı belirtirken, sıcaklıkların Doğu bölgesi hariç, mevsim normallerinin üzerinde olacağı bekleniyor.