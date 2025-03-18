Meteoroloji’den karla karışık yağmur ve fırtına uyarısı! Nerelerde etkili olacak? (18 Mart 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Meteoroloji’den karla karışık yağmur ve fırtına uyarısı! Nerelerde etkili olacak? (18 Mart 2025)

Meteoroloji, Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağış, fırtına ve kar uyarısı yaptı. Yağışlar ve fırtınalar nedeniyle sel, su baskını ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de yağmur ve sağanak şeklinde başlayan yağışların, bu gece itibariyle Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kıyı bölgelerinde yağmur ve sağanak, batıda karla karışık yağmur ve yer yer kar, iç kesimlerde ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde yağışlar görülmesi bekleniyor.

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İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında, yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların etkisini artırarak, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Tunceli, Konya'nın güneydoğusu, Malatya'nın kuzeyi, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Tokat'ın doğusundaki ilçelerde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı şeklinde devam etmesi öngörülüyor.

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Doğu Akdeniz'de, yarın sabahtan itibaren Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Zamanla, kuzey ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı görülecek.

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Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise bu akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, Hakkari, Bitlis'in güneyi, Siirt ve Şırnak'ın doğusu ile Batman ve Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda karla karışık yağmura, yükseklerde ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.

Meteoroloji ‘kırmızı kod’ uyarılar verdi! Sıcaklıklar bir anda çakıldı… Çok kuvvetli kar ve sağanak yağış bekleniyor (18 Mart 2025)Meteoroloji ‘kırmızı kod’ uyarılar verdi! Sıcaklıklar bir anda çakıldı… Çok kuvvetli kar ve sağanak yağış bekleniyor (18 Mart 2025)

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Meteoroloji, yağışlar ve fırtınalar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, buzlanma, don olayları ve ulaşımda aksaklıklar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısını yaptı.

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