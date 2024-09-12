Meteoroloji'den 3 il için ‘sağanak yağış’ uyarısı: Bu saatlere dikkat

Meteoroloji'den 3 il için ‘sağanak yağış’ uyarısı: Bu saatlere dikkat
Düzenleme: Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'de 3 il için hava koşullarıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

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Meteoroloji'den 3 il için ‘sağanak yağış’ uyarısı: Bu saatlere dikkat 1

Önümüzdeki üç saat içinde Kastamonu’nun doğusu, Sinop’un iç kesimleri ve Samsun’un batısında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji'den 3 il için ‘sağanak yağış’ uyarısı: Bu saatlere dikkat 2

Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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Meteoroloji'den 3 il için ‘sağanak yağış’ uyarısı: Bu saatlere dikkat 3

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kıyı Ege’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

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Meteoroloji'den 3 il için ‘sağanak yağış’ uyarısı: Bu saatlere dikkat 4

Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den 3 il için ‘sağanak yağış’ uyarısı: Bu saatlere dikkat 5

Hava sıcaklıkları ise kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

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Meteoroloji'den 3 il için ‘sağanak yağış’ uyarısı: Bu saatlere dikkat 6

Rüzgar, genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

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Meteoroloji'den 3 il için ‘sağanak yağış’ uyarısı: Bu saatlere dikkat 7

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları bir kez daha uyardı.

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Meteoroloji'den 3 il için ‘sağanak yağış’ uyarısı: Bu saatlere dikkat 8

Ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.

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Meteoroloji'den 3 il için ‘sağanak yağış’ uyarısı: Bu saatlere dikkat 9

Ayrıca yağış anında kuvvetli rüzgârın da etkili olacağı belirtiliyor.

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Meteoroloji'den 3 il için ‘sağanak yağış’ uyarısı: Bu saatlere dikkat 10

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara, Ege ve Akdeniz’in belirli kesimlerinde de yağışlar etkili olacak.

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Meteoroloji'den 3 il için ‘sağanak yağış’ uyarısı: Bu saatlere dikkat 11

Özellikle Antalya’nın iç kesimlerinde ve Manisa’da yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.

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Meteoroloji'den 3 il için ‘sağanak yağış’ uyarısı: Bu saatlere dikkat 12

Hava sıcaklıklarının bölgeye göre değişiklik gösterdiği raporda, Marmara’da parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak.

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Meteoroloji'den 3 il için ‘sağanak yağış’ uyarısı: Bu saatlere dikkat 13
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Meteoroloji'den 3 il için ‘sağanak yağış’ uyarısı: Bu saatlere dikkat 14
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Meteoroloji'den 3 il için ‘sağanak yağış’ uyarısı: Bu saatlere dikkat 15
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Meteoroloji'den 3 il için ‘sağanak yağış’ uyarısı: Bu saatlere dikkat 16
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Meteoroloji'den 3 il için ‘sağanak yağış’ uyarısı: Bu saatlere dikkat 17
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Meteoroloji'den 3 il için ‘sağanak yağış’ uyarısı: Bu saatlere dikkat 18
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Meteoroloji'den 3 il için ‘sağanak yağış’ uyarısı: Bu saatlere dikkat 19
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Meteoroloji'den 3 il için ‘sağanak yağış’ uyarısı: Bu saatlere dikkat 20
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Meteoroloji'den 3 il için ‘sağanak yağış’ uyarısı: Bu saatlere dikkat 21
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