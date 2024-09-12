Meteoroloji'den 3 il için ‘sağanak yağış’ uyarısı: Bu saatlere dikkat

Önümüzdeki üç saat içinde Kastamonu’nun doğusu, Sinop’un iç kesimleri ve Samsun’un batısında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kıyı Ege’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları ise kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.
Rüzgar, genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları bir kez daha uyardı.
Ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.
Ayrıca yağış anında kuvvetli rüzgârın da etkili olacağı belirtiliyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
Marmara, Ege ve Akdeniz’in belirli kesimlerinde de yağışlar etkili olacak.
Özellikle Antalya’nın iç kesimlerinde ve Manisa’da yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının bölgeye göre değişiklik gösterdiği raporda, Marmara’da parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak.