Meteorolojiden Kayseri için çığ uyarısı

Kaynak: İHA
Meteorolojiden Kayseri için çığ uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri'de 5 gün sürecek çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Yüksek kar örtüsü ve mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları istendi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Kayseri çevrelerinde yer yer yüksek kar örtüsü oluşmuştur. İl genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle ilimizin özellikle yüksek, dağlık ve dik yamaçlı yerlerinde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Çığ tehlikesi, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

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