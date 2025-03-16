Meteoroloji'den Kayseri uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Pazartesi günü kuvvetli rüzgar beklendiği bildirilerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı duyarlı olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre Kayseri genelinde yarın (pazartesi) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.