Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan değerlendirmelere göre ilimizi etkisi altına alan yağışların bugün akşam saatlerine kadar aralıklı şekilde devam edeceği tahmin edilmektedir. Yağışlı sistemin ardından Çarşamba günü sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının il genelinde 0 derecenin altında seyredeceğinden, ilimiz genelinde buzlanma ve don hadisesi ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek buzlanma ve don hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Bölge Müdürlüğümüz tarafından yayınlanan tahmin, meteorolojik değerlendirme ve uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir."