Meteoroloji'den 'kırmızı kod' uyarı! Bu şehirlere yoğun kar yağışı vuracak (7 Şubat 2025)

Pek çok ilde yoğun kar yağışları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bugün için Meteoroloji, Kastamonu kıyıları, Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Mardin çevreleri ile Malatya'nın güney, Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde şiddetli kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Eskişehir, Çankırı, Konya, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği aktarıldı.

PEŞ PEŞE UYARILAR GELDİ

Yağışların, Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Mardin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Malatya'nın güney ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi ve çığ gibi olumsuzluklara karşı Meteoroloji uyarılarda bulunuluyor. Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esecek.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Çok bulutlu, doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 7°C

Çok bulutlu

EDİRNE °C, 6°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAKARYA °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş çevrelerinin karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar kesiminde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Eskişehir, Konya ve Çankırı çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

KONYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

SİVAS °C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyılarına kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ARTVİN °C, 5°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 4°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, güneybatı kesimleri ile Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgede buzlanma ve don ile birlikte gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu

KARS °C, -2°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mardin çevreleri ile Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MARDİN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu