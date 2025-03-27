Meteoroloji’den ‘kırmızı kod’ uyarı: Çok kuvvetli yağacak… Bayram öncesi Türkiye’nin üzerine kabus gibi çöktü! (27 Mart 2025)

Türkiye’ye Mali üzerinden çöl tozları geldi. Toz taşınımının en yoğun olacağı gün ise bugün olacak. Yarın yağışların ilk olarak çamur şeklinde olacağı belirtildi. Meteoroloji dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyıları, K. Maraş'ın kuzey ve batısı, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği aktarıldı. Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Genellikle güney yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Ülkemizin iç ve batı kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma bekleniyor. Mali'den gelen çöl tozlarının en yoğun olacağı gün ise bugün olacak. İstanbul'un üzeri resmen tozlarla kaplanacak. Meteoroloji’de kronik hastalığı olan vatandaşların dikkatli olması konusunda uyardı. Hava Forum'da paylaşılan fotoğraf ise tehlikenin boyutunu gösterdi.

YARIN YENİ YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Türkiye’ye yarın yeni bir yağışlı sistem geliyor. Yeni sistem, toz taşınımı nedeniyle yağışların çamur şeklinde olacağı aktarıldı. Bayramda ülke genelinde çok kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Bölgelere göre bugün hava durumları şu şekilde;

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Balıkesir'in batı kıyıları ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra K. Maraş'ın kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor. Bu sabah ve saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı çok bulutlu

MERSİN °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yerel yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Orta Karadeniz'de toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KARS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C

Parçalı bulutlu