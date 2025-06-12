Meteorolojiden kritik uyarı: Adeta gök delinecek! Sel ve su baskınına dikkat (12 Haziran 2025)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Son değerlendirmelere göre, yarın ve hafta sonu ülkenin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğini belirten Tekin, batı bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinde olacağını ifade etti.

Tekin, yarın Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz’in kıyı bölgeleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar görüleceğini aktardı.

Meteoroloji saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli sağanak geliyor (11 Haziran 2025)

Cumartesi günü Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeybatısında sağanak yağış beklendiğini söyleyen Tekin, “Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevrelerinde yağış olacak. Özellikle cumartesi günü Trabzon, Rize, Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor.” dedi.

Tekin, pazar günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yeni yağışlar beklendiğini ifade ederek, “Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağışların kuvvetli olacağını öngörüyoruz. Kuvvetli yağışların yol açabileceği sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz.” diye konuştu.

Yarın ve cumartesi Güneydoğu bölgelerinde toz taşınımı beklendiğini belirten Tekin, hava kalitesinde düşüş ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzlukların yaşanabileceğini söyledi.

Meteoroloji il il uyardı! Sağanak yağış bekleniyor... Bir taraf serinleyecek diğer taraf kavrulacak...