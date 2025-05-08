Meteoroloji’den kritik uyarı! Bölgeyi fırtına vuracak: Çatılar uçabilir, dikkat! (8 Mayıs 2025)

Kaynak: İHA
Meteoroloji’den kritik uyarı! Bölgeyi fırtına vuracak: Çatılar uçabilir, dikkat! (8 Mayıs 2025)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde “kuvvetli rüzgâr” uyarısı yaptı.

Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin açıklamasına göre, bu akşam saatlerinden itibaren kuzey yönünden esecek rüzgârın saatte 40-60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

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Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

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