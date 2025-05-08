Meteoroloji’den kritik uyarı! Bölgeyi fırtına vuracak: Çatılar uçabilir, dikkat! (8 Mayıs 2025)

Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin açıklamasına göre, bu akşam saatlerinden itibaren kuzey yönünden esecek rüzgârın saatte 40-60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

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