Meteoroloji’den kritik uyarı! Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor (30 Ekim 2024)

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevreleri için Meteoroloji uyardı. Yeni tahminlerde, sağanak yağışlı havanın o bölgelerde etkili olacağı belirtildi.

MGM'DEN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadiseleri yaşanacağı da belirtildi.

ORTA KUVVETTE ESECEK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, yurt genelinde mevsim normalleri civarında sıcaklıkların seyredeceği aktarıldı. Genellikle kuzey yönlerden hafif, Kıyı Ege'de ara sıra orta kuvvette esmesi rüzgâr esintilerinin olması bekleniyor.

Bölgelerimize göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul’un doğusu, Kocaeli ve Sakarya illerinde kuvvetli yerel sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Adana ve kıyı kesimdeki illerde sıcaklıkların 26-29 derece arasında olacağı belirtildi.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bolu, Düzce, Sinop ve Zonguldak’ta aralıklı sağanak yağış geçişleri olacağı belirtildi.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği aktarıldı. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği belirtildi. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.