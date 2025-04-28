Meteoroloji'den kritik uyarı! Evden dışarı çıkmayın, uçabilirsiniz...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yarından itibaren Marmara’nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Özellikle Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar’ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı'nın batı, Ankara ve Çorum'un kuzey ilçelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

"KUVVETLİ ESECEK"

Marmara Bölgesi'nde ise rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretse de, kuvvetli rüzgar nedeniyle özellikle Marmara'da sıcaklık daha düşük hissedilecek.

Meteoroloji ve valilikler, İstanbul ve Ankara dahil 23 il için gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısında bulunarak vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, fırtınanın salı gecesi etkisini yitireceğini ancak bu süreçte ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

55 KİLO ALTINDAKİLER DİKKAT

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Pazartesi günü İstanbul'a kuvvetli rüzgarın etkili olacağını duyurdu.

Öğle saatlerine dikkat çeken Hava Forum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da pazartesi öğlen saatlerinde 55 kilogram altındakiler dikkatli olsun! Poyrazın hamleleri zaman zaman 75-80 kilometreye ulaşabilir. 55 kilogram altındakileri bu rüzgar sarsabilir, dikkat! Ağaç ve çatı altlarına da dikkat..."

UYARILAR HANGİ İLLER İÇİN GEÇERLİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılan iller şöyle:

"İstanbul, Ankara, İzmir, Afyonkarahisar, Manisa, Uşak, Denizli, Burdur, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Konya, Bolu, Düzce, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Amasya, Samsun, Trabzon, Rize, Erzurum, Kars."