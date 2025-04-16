Meteoroloji'den kritik uyarı! Göz gözü görmeyecek

Yurt genelinde beklenen bahar geldi. Bununla birlikte toz taşınımı tehdidi yeniden gün yüzüne çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerde, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Artvin, Bitlis ve Van çevreleri ile Iğdır'ın, Ağrı'nın ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi. Rüzgarın da genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceğinin altı çizildi.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Ayrıca yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Hakkari'nin doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı kaydedildi. Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin edildi.

Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında ise toz taşınımı beklendiği ifade edildi.

Bu bölgelerde toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.