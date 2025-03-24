Meteoroloji'den kritik uyarı! Havaların ısınmasına güvenmeyin

Düzenleme: Kaynak: İHA
Meteoroloji'den kritik uyarı! Havaların ısınmasına güvenmeyin

Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Bursa, Kütahya ve Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları artarken ise buzlanma ve don olaylarına da dikkat etmek gerekiyor. İşte yurtta hava durumu...

Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Bursa, Kütahya ve Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

BUZLANMA VE DONA DİKKAT

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevresi için buzlanma, don ve çığ uyarısında bulundu.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı birlikte yer yer sis ve pus görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor" denildi.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacak, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın ise güney, Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 17
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı 23
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 22
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20
  • Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13
  • Erzurum: Az bulutlu ve açık 3
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 19

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