Meteoroloji’den kritik uyarı! Kuvvetli yağış bu bölgeleri vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava durumuyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Marmara’nın güneydoğusu ile Batı Karadeniz’de yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Bunun yanı sıra, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu’da toz taşınımı riski dikkat çekiyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli eseceği, bazı bölgelerde hızının saatte 40-60 km’ye ulaşacağı belirtiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatı ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Adana çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların özellikle Marmara’nın güneydoğusu ve Batı Karadeniz’de yoğunlaşması bekleniyor. Ayrıca, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu’da toz taşınımı görülebilir.

Hava sıcaklıklarının kuzey bölgelerde 3-5 derece düşmesi, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik göstermemesi tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette eseceği, ancak Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da saatte 40-60 km hıza ulaşacağı öngörülüyor. Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeyinde ise kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Bölge bölge hava durumu tahmini (18 Mayıs 2025)

MARMARA

Hava çok bulutlu, bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, bölgenin güneydoğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, bölgenin güneydoğusunda güney ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

BALIKESİR: 23°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli.

EDİRNE: 22°C, çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KIRKLARELİ: 20°C, çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Rüzgar, iç kesimlerde güney ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

AFYONKARAHİSAR: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DENİZLİ: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 26°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MUĞLA: 24°C, parçalı ve çok bulutlu.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Adana çevresinde, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar, iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

ADANA: 28°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 25°C, parçalı ve az bulutlu.

HATAY: 30°C, parçalı ve az bulutlu.

ISPARTA: 26°C, parçalı ve az bulutlu.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar, güney ve doğuda güneyli, kuzeybatısında kuzeybatı ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

ANKARA: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 29°C, parçalı ve az bulutlu.

NEVŞEHİR: 26°C, parçalı ve az bulutlu.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar, iç kesimlerde kuzeybatı ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

BOLU: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 21°C, parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİNOP: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 17°C, parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Rüzgar, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

AMASYA: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ARTVİN: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

ERZURUM: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 21°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 32°C, parçalı ve az bulutlu.

VAN: 22°C, parçalı ve az bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Rüzgar, kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

DİYARBAKIR: 35°C, parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP: 31°C, parçalı ve az bulutlu.

MARDİN: 33°C, parçalı ve az bulutlu.

SİİRT: 33°C, parçalı ve az bulutlu.