Meteoroloji’den kritik uyarı! Orta Karadeniz'e dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor (7 Mayıs 2025)

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteorolojiden Ankara için kritik uyarı

Meteoroloji saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli vuracak! Bir yandan sıcaklık, bir yandan da sağanak... (7 Mayıs 2025)

Meteorolojiden Ankara için kritik uyarı