Meteoroloji’den kritik uyarı! Orta Karadeniz'e dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor (7 Mayıs 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Meteoroloji’den kritik uyarı! Orta Karadeniz'e dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor (7 Mayıs 2025)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteorolojiden Ankara için kritik uyarıMeteorolojiden Ankara için kritik uyarı

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Meteorolojiden Ankara için kritik uyarıMeteorolojiden Ankara için kritik uyarı

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