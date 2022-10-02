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Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuzey ve iç kesimler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 00:10
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Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı

Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve doğusunda, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında, akşam saatlerinden itibaren ise Orta Karadeniz kıyılarında, gece Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

İç kesimlerde batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı, Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla nedeniyle ulaşımda aksamalarla, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. (AA)

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