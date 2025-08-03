Meteoroloji'den kuvvetli yağış alarmı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Meteoroloji'den kuvvetli yağış alarmı

Meteoroloji’nin, 3 Ağustos hava durumu raporuna göre birçok ilde sağanak yağış uyarısı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Sakarya, Afyon, Denizli, Adana, Antalya, Konya, Nevşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun ve Trabzon'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Bolu ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Ayrıca hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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