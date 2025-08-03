Meteoroloji'den kuvvetli yağış alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Sakarya, Afyon, Denizli, Adana, Antalya, Konya, Nevşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun ve Trabzon'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Bolu ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ayrıca hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.