Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Kaynak: İHA
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji yaptığı açıklamada Malatya ve çevresi için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada Malatya ve çevrelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı açıklandı.

Malatya geneli için yapılan yağış uyarısında bugün akşam 21.00’e kadar devam etmesi beklenilen kuvvetli yağış sebebiyle ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, kar erimeleri ve yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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