Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Kaynak: AA
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Bugün öğleden sonra başlayacak gök gürültülü sağanakların, yarın akşam saatlerine kadar Trabzon'un doğusu ile Artvin'de kuvvetli, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı öngörülüyor.

Orta Karadeniz'de süren gök gürültülü yağışların, önümüzdeki 5 saat içinde Samsun ile Ordu'nun batısında yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor.

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve ulaşım aksaklıkları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle tavsiye ediliyor.

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