Meteoroloji'den Kuzey Ege'ye 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Kuzey Ege'de rüzgar bugün güneyden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esecek.
TRT Haber’in aktardığına göre; fırtına, çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybedecek.
Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
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