Meteoroloji’den Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji’den Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı
Kaynak: AA

Marmara'nın güney bölgeleri ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

1/15
Meteoroloji’den Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, bugünden başlayarak Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esen rüzgarların kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde olması ve yarın gece yarısına dek sürmesi tahmin ediliyor.

2/15
Meteoroloji’den Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, bugünden başlayarak Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esen rüzgarların kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde olması ve yarın gece yarısına dek sürmesi tahmin ediliyor.

3/15
Meteoroloji’den Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu bölümleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

4/15
Meteoroloji’den Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı 4

Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Isparta, Burdur, Sivas, Sinop, Tokat, Van çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Bayburt, Erzurum ve Kars çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği öngörülüyor.

5/15
Meteoroloji’den Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı 5

Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor; mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

6/15
Meteoroloji’den Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı 6

Rüzgar: Genel olarak kuzey yönlerden esmesi beklenirken, yarın öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.

7/15
Meteoroloji’den Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı 7

UYARILAR

• Kuvvetli Yağış Uyarısı: Bayburt, Erzurum ve Kars çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği ve bu durumun olumsuzluklara yol açabileceği için dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

8/15
Meteoroloji’den Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı 8

• Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey yönlerden esen rüzgarların yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olabileceği ve bu durumun olumsuzluklara neden olabileceği için dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

9/15
Meteoroloji’den Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı 9

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU:

• Marmara: Az bulutlu ve açık, rüzgarın güney kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

10/15
Meteoroloji’den Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı 10

• Ege: Az bulutlu ve açık, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgar esmesi bekleniyor.

11/15
Meteoroloji’den Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı 11

• Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta, Burdur çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) rüzgar esmesi bekleniyor.

12/15
Meteoroloji’den Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı 12

• İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinde Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney ve doğusunda kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) rüzgar esmesi bekleniyor.

13/15
Meteoroloji’den Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı 13

• Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

14/15
Meteoroloji’den Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı 14

• Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bayburt çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

15/15
Meteoroloji’den Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı 15

• Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum ve Kars çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

• Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLERDE HAVA DURUMU

• Ege açıklarında fırtına bekleniyor; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgarlar öngörülüyor. Karadeniz'de parçalı ve az bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Marmara az bulutlu ve açık; Ege az bulutlu ve açık; Akdeniz parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Van Gölü parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
5'i FETÖ üyesi 7 kişi Yunanistan’a kaçarken yakalandı
Yunanistan’a kaçarken yakalandılar
Anız yangın ormana sıçradı yürekler ağza geldi
Anız yangını ormana sıçradı
Oltasını kapan nehre akın etti. Zabıta balıkçıları uyardı
Oltasını kapan nehre akın etti. Zabıta balıkçıları uyardı
Avcılar’da korku dolu anlar! Araçla önce direğe sonra yayaların arasına daldı
Araçla yayaların arasına daldı
Emekli ve memura zam çarşambadan önce belli oldu. Hesaplara bu tutar yatacak
Emekli ve memura zam çarşambadan önce belli oldu. Hesaplara bu tutar yatacak
İstanbul için 200 bin bina uyarısı
İstanbul için 200 bin bina uyarısı