Meteoroloji’den Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı

• Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum ve Kars çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

• Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLERDE HAVA DURUMU

• Ege açıklarında fırtına bekleniyor; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgarlar öngörülüyor. Karadeniz'de parçalı ve az bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Marmara az bulutlu ve açık; Ege az bulutlu ve açık; Akdeniz parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Van Gölü parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.