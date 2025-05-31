Meteorolojiden Muğla geneli yağış uyarısı

Kaynak: İHA
Meteorolojiden Muğla geneli yağış uyarısı

Muğla çevresinde öğle saatlerinden itibaren başlayacak gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşların duyarlı olması istendi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Muğla çevresinde bugün öğle saatlerinden itibaren başlayacak gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşların duyarlı olması istendi.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 31.05.2025 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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