Muğla için meteorolojik uyarı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muğla için meteorolojik uyarı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Yapılan açıklamada, bölge genelinde aralıklarla sağanak yağışların etkili olacağı ve özellikle Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışların görülebileceği belirtildi. Açıklamada, "Yağışların, Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, su baskını, sel, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini artırmasının beklendiğini bildirerek, vatandaşların yağış nedeniyle oluşabilecek tehlikelere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı.

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