Meteoroloji'den o iller için sarı kodlu alarm

Uşak Valiliği, olası gök gürültülü sağanak yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi tehlikelere karşı halkı uyararak, gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Meteorolojik değerlendirmelere dayanarak yapılan açıklamada, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalarının altı çizildi.

Yetkililer, hava durumuyla ilgili son gelişmeleri takip etme ve acil durum ekipleri tarafından verilen talimatlara uyma konusunda halkı bilgilendirdi. Bölge sakinlerinin güvenliği için alınan bu önlemlerin, olası zararları en aza indirgeyeceği vurgulandı.