Meteoroloji'den o iller için sarı kodlu alarm

Düzenleme: Kaynak: İHA
Meteoroloji'den o iller için sarı kodlu alarm

Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli illerini kapsayan bölgede, bugün şiddetli yağışların meydana gelmesi öngörülüyor.

Uşak Valiliği, olası gök gürültülü sağanak yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi tehlikelere karşı halkı uyararak, gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Meteorolojik değerlendirmelere dayanarak yapılan açıklamada, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalarının altı çizildi.

aw253854-01.jpg

Yetkililer, hava durumuyla ilgili son gelişmeleri takip etme ve acil durum ekipleri tarafından verilen talimatlara uyma konusunda halkı bilgilendirdi. Bölge sakinlerinin güvenliği için alınan bu önlemlerin, olası zararları en aza indirgeyeceği vurgulandı.

İlgili Haberler
Eşyalarını 9. kattan aşağı attı mutfağı ateşe verdi. Özel harekat devreye girdi
Çocuğun kullandığı traktör çocukların arasına daldı: 2 ölü, 2 yaralı
Protestolar katliama döndü. 197 ölü
Tokat'ta deprem!
RTÜK bu kez animasyon filmine ceza kesti
Brigitte Bardot Erdoğan'a mektup yazdı: İzin vermeyin
Denizde genç kadına istismar!
Son Haberler
TBMM Anayasa Komisyonu ile Karma Komisyon'un tatilde de çalışacak Gündem
TBMM Anayasa Komisyonu ile Karma Komisyon'un tatilde de çalışacak
Film sahnelerini aratmayan kovalamaca kameralarda Yerel Haberler
Film sahnelerini aratmayan kovalamaca kameralarda
Öğretmenlik Meslek Kanunu o tarihte Meclis'e geliyor Gündem
Öğretmenlik Meslek Kanunu o tarihte Meclis'e geliyor
Nijerya'daki saldırıda 5 kişi öldü 2 Çinli fidye için kaçırıldı Dünya
Nijerya'daki saldırıda 5 kişi öldü 2 Çinli fidye için kaçırıldı
Eşyalarını 9. kattan aşağı attı mutfağı ateşe verdi. Özel harekat devreye girdi Yaşam
Eşyalarını 9. kattan aşağı attı mutfağı ateşe verdi. Özel harekat devreye girdi
2 aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza anı kamerada: 2 ölü, 8 yaralı Yerel Haberler
2 aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza anı kamerada: 2 ölü, 8 yaralı